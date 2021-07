ROMA-DEBRECEN 0-0: segui in tempo reale. Al via il match (FOTO e VIDEO)

DA FROSINONE FEDERICO BARANELLO - Quarta amichevole stagionale per la Roma che scende in campo alle 19.00 allo stadio "Benito Stirpe" di Frosinone contro il Debrecen: davanti a circa 4000 spettatori José Mourinho vedrà i giallorossi in azione - presente anche il neoacquisto Rui Patricio, ancora assenti Veretout e Calafiori - prima della partenza per la seconda parte del ritiro in Portogallo.

IL TABELLINO

ROMA: Rui Patricio; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Tripi; Bove, Darboe; Perez, Pellegrini, Zalewski; Mayoral.

A disp.: Fuzato, Boer, Karsdorp, Smalling, Mancini, Villar, Zaniolo, Diawara, Mkhitaryan, Dzeko, Ciervo, El Shaarawy.

All.: Mourinho.

DEBRECEN: Kosicky; Bevardi, Barath, Deslandes, Ferenczi; Dzsudzsak, Varga; Szecsi, Bodi, Sos; Barany.

A disp.: Grof, Nikolic, Kusnyir, Ugrai, Benyei, Pinter, Poor, Tischler, Korhut, Dos Santos Silva.

All.: Huszti.

Arbitro: Moriconi. Assistenti: Valenti-Rizzotto. IV uomo: Perri.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

1' - Si parte! Completo rosso per la Roma, divisa bianca per gli ospiti.

PREPARTITA

18.30 - In corso il riscaldamento delle squadre. Mourinho segue il warm-up dei giallorossi dalla panchina con il General Manager Tiago Pinto.

Nel dettaglio Rui Patricio, oggi all'esordio con la Roma:

? Rui Patricio pronto per l'esordio in giallorosso #RomaDVSC pic.twitter.com/RQClumkfXw — AS Roma (@OfficialASRoma) July 25, 2021

18.25 - Così il Debrecen in campo: Kosicky; Bevardi, Barath, Deslandes, Ferenczi; Dzsudzsak, Varga; Szecsi, Bodi, Sos; Barany.

18.20 - Iniziano ad arrivare i tifosi della Roma: presenti anche i gruppi della Curva Sud.

18.10 - Ufficiale la formazione della Roma: debutto dal 1' per il neoacquisto Rui Patricio.

17.50 - Sopralluogo dei giallorossi sul campo.

17.40 - La Roma arriva al "Benito Stirpe", impianto che ospita il test con il Debrecen. Lo mostra con un video su Twitter il club giallorosso: Mourinho scende dal pullman acclamato dai tifosi presenti.