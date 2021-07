Ritiro Roma: differenziato per Reynolds e Veretout (VIDEO)

Questa mattina, alle ore 10, la Roma è scesa in campo per il secondo allenamento nel ritiro in Portogallo. La truppa giallorossa, arrivata intorno all'ora di pranzo a Faro, si è poi trasferita nello splendido resort di Tivoli Carvoeiro che i calciatori hanno mostrato in tutte le salse nelle loro storie Instagram.

Come ieri, seguono un programma differenziato sia Reynolds che Veretout.