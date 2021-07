Ritiro Roma: attivazione in albergo per la squadra. Alle 15 la partenza per raggiungere lo stadio di Faro

Alle 18.30 la Roma disputerà la seconda amichevole in Portogallo, la sesta complessiva del precampionato giallorosso. Avversario sarà il Siviglia, con Mourinho che darà spazio a giocatori meno utilizzati nell'ultima gara col Porto.

In mattinata, la Roma ha svolto un'attivazione in albergo, come già avvenuto nella marcia d'avvicinamento al Porto, sfruttando gli ampi spazi a disposizione del Tivoli Resort. Da qui la truppa romanista, alle ore 15, partirà per raggiungere l'Estadio Algarve di Faro.

LR24