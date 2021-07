FOTO - Roma-Siviglia: prima da capitano per Mkhitaryan

Contro il Siviglia, nell'amichevole in corso all'Estadio Algarve di Faro durante il ritiro portoghese della Roma, è Henrikh Mkhitaryan ad indossare la fascia di capitano: per l'armeno si tratta della prima volta con i gradi di capitano. Lorenzo Pellegrini è in panchina come Gianluca Mancini, che ha già indossato la fascia.