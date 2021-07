FOTO - Roma-Siviglia: chiacchierata tra Mourinho, Tiago Pinto e dott. Manara a bordocampo

DA FARO MDR - A circa un'ora dal fischio d'inizio di Roma-Siviglia, seconda amichevole in terra portoghese e complessivamente la sesta del precampionato giallorosso, c'è stato spazio anche per una chiacchierata a bordocampo tra José Mourinho, il General Manager giallorosso Tiago Pinto e il dottor Manara, come colti da LAROMA24.IT. Alle 18.30 andrà in scena l'amichevole presso l'Estadio Algarve di Faro.