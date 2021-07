Ritiro Portogallo: scarico in palestra per i titolari contro il Porto, individuale per Veretout (FOTO e VIDEO)

DA BELA VISTA MDR - Seduta pomeridiana fissata alle 17, locali, le 18 in Italia. La Roma di Mourinho, dopo l'amichevole di ieri sera con il Porto terminata 1-1, ha goduto di una mattinata di riposo prima di riprendere le sessioni d'allenamento nel pomeriggio.

LIVE

18.00 - I titolari che hanno giocato ieri, ad eccezione di Darboe in campo per 45 minuti, effettuano una seduta di scarico in palestra. Jordan Veretout lavora individualmente: ieri il francese ha assistito a Porto-Roma dalla tribuna ed è stato immortalato mentre indossava all'altezza del ginocchio i taping.

Il campo dell'Estadio Municipal da Bela Vista è pronto per ospitare la seduta, a porte chiuse, dei giallorossi:

17.55 - Negli spogliatoi, prima di scendere sul terreno di gioco, i giallorossi si preparano ascoltando musica latinoamericana, probabilmente scelta dai giocatori sudamericani ed udibile anche dall'esterno dello stadio.

17.20 - Alle 16.20 locali, le 17.20 italiane, il pullman giallorosso con a bordo squadra e staff è arrivato all'impianto che ospita la Roma in questo ritiro portoghese.