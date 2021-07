FOTO - Porto-Roma: Veretout in tribuna con taping per il risentimento al quadricipite

Durante la sfida di ieri tra Porto e Roma, le riprese televisive sono finite su Jordan Veretout, immortalato in una postura rilassata che metteva in evidenza, all'altezza del ginocchio, gli ormai classici taping, dei cerotti con proprietà curative, in versione giallorossa.

Un'immagine che non ha tranquillizzato i tifosi romanisti che fin qui non hanno mai potuto vedere il francese, infortunatosi nel finale della scorsa stagione contro il Manchester United, a totale disposizione di Mourinho. Da quello che trapela, si tratterebbe di taping applicato per "scaricare" e favorire la ripresa dal risentimento al quadricipite avvertito una settimana fa durante il lavoro a Trigoria.

LR24