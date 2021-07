FOTO e VIDEO - Roma-Siviglia, tutti intorno a Mou: indicazioni durante il cooling break nel 2° tempo

DA FARO MDR - Lo scatto de LAROMA24.IT è indicativo: durante il cooling break nel secondo tempo di Roma-Siviglia di scena all'Estadio Algarve, tutti i giocatori giallorossi circondano José Mourinho. Lo Special One approfitta della breve paura per dare indicazioni ai suoi sulla disposizione in campo dopo l'espulsione di Gudelj nel Siviglia per doppia ammonizione.