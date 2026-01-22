ROMA-STOCCARDA: le pagelle. PISILLI "Born to run" 8 - SVILAR "Salvifico" 7 - GHILARDI "Studente modello" 7

LAROMA24.IT - Serata perfetta per la Roma. Gasperini ha rischiato, tanto, ma ha avuto ragione lui, di nuovo. L'allenatore di Grugliasco ha schierato diversi giovani e alcune seconde linee e proprio uno dei primi ha deciso la partita con una prestazione di altissimo livello e una doppietta di cui si parlerà a lungo. Tra i migliori, oltre Pisilli, anche Svilar, decisivo nei momenti più delicati del match, e Ghilardi, probabilmente alla sua miglior prestazione in giallorosso. Ora finalmente arriva il Milan: per tutti, non solo per Gasperini.

SVILAR 7 - Salvifico. Il portiere giallorosso si riprende la scena con una serie di parate da copertina e da tre punti.

CELIK 6 - Accompagna l'azione e garantisce coperture, senza sbavature. Sempre presente.

ZIOLKOWSKI 6,5 - Positivo. Si esalta quando deve scivolare, fatica in una sola occasione: meno male c'è Mile. DAL 60' NDICKA 6,5 - Entra da titolare. Un paio di coperture importantissime nel momento più delicato.

GHILARDI 7 - Probabilmente la sua miglior prestazione in giallorosso. Solo letture perfette. Studente modello.

RENSCH 6,5 - Gara da terzino vecchio stampo, anche se gioca più avanti. Si offre sempre, peccato per la realizzazione.

KONE 6,5 - Gara di contenimento con il risparmio energetico attivo. Saggio: massimo risultato, minimo sforzo. DAL 60' CRISTANTE 6,5 - C'è da lottare e Gasp non ci pensa due volte: dentro Bryan. Subito fisicità e ordine a disposizione della squadra.

PISILLI 8 - Effetto Gasperini. Prestazione totale del giovane giallorosso. Il tecnico gli ha dato fiducia, prima a parole e poi con i fatti, e lui lo ha ripagato mettendo in campo tutto il repertorio: verticalizzazioni, inserimenti, un gol. Anzi, due. Born to run.

TSIMIKAS 6 - Sfrutta meno di quanto potrebbe la corsia esterna e, pur beneficiando delle coperture dei compagni, perde un'occasione per mettersi in mostra. Timido. DAL 72' WESLEY 6,5 - Entra come una furia, sgasando avanti e indietro negli spazi aperti da Dybala.

SOULE 6,5 - L'argentino è in ripresa ed è una gioia per gli occhi. Sempre nel vivo del gioco e decisivo con un assist al bacio, da vedere e rivedere. Scintillante. DALL'84' MANCINI SV

PELLEGRINI 6,5 - Chiave tattica per lunga parte del match. Si abbassa a protezione di Tsimikas e giostra fra centrosinistra e centrocampo per far girare la manovra giallorossa. Va anche vicino al gol. In crescita. DAL 65' DYBALA 7 - Il numero 21 è in forma e la palla canta. Giocate da reel in mezzo al campo, tocchi di prima e un assist al bacio per chiudere la partita: superstar.

FERGUSON 6,5 - Nei giorni precedenti non si è parlato che di Malen e lui ha fatto il possibile per dire "ci sono anche io". Tanto lavoro per la squadra.

GASPERINI 7 - Tre punti, balzo in avanti in classifica, prestazione "Gasperiniana" nonostante il turn over: serata perfetta per il tecnico giallorosso. Si è preso tanti rischi, inutile negarlo, con scelte coraggiose in una serata potenzialmente decisiva per l'Europa. E, per l'ennesima volta in stagione, ha avuto ragione lui. Sono cambiati i giocatori, ma non è cambiata la Roma: la miglior notizia notizia di serata. Chi non risica, non rosica.