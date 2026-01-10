ROMA-SASSUOLO: le pagelle. MANCINI "Da compilation" 7,5 - KONE "Manu Spaccatutto" 7,5 - GASPERINI "San Piero" 7

LAROMA24.IT - Assenze, infortuni, problemi: non fa niente, "San" Piero Gasperini e i suoi hanno portato a casa altri tre punti. Il mercato non dà una mano e così il gruppo attinge a tutte le energie rimaste: con tanto cuore e tanta voglia, dopo una gara lunga e faticosa, che sembrava indirizzata verso il pari, Koné prima e Soulé poi hanno trovato il modo di sbloccarla. Fondamentale la guardia di Mancini.

SVILAR 6,5 - L'importanza del portierone giallorosso è incalcolabile. Con il risultato in bilico ha chiuso la porta e tenuto in vita i suoi.

GHILARDI 6,5 - La sgroppata che porta al 2-0 è a pagina 4 del manuale del calcio Gasperiniano. Sfrutta la chance offerta dal mister.

MANCINI 7,5 - Prestazione da leader. Il migliore del pacchetto difensivo, dall'inizio alla fine. Alcune chiusure utile e belle, da compilation. DALL'87 ZIOLKOWSKI SV

HERMOSO 6,5 - Sempre pulito e solido. Non solo difesa: si spinge fino in area di rigore.

CELIK 6,5 - Dopo la fiducia ritrovata nella linea a tre torna a far rivedere cose interessanti anche da quinto. Perfettamente calato nel calcio del tecnico di Grugliasco. DALL'87' RENSCH SV

PISILLI 7 - Gara da protagonista con e senza palla. Utile in fase di non possesso, quasi decisivo in zona gol. In crescita.

KONE 7,5 - Manu spaccatutto. Secondo tempo impressionante, per volume e qualità di gioco. Sblocca la partita con un'incornata che ha fatto esplodere l'intera tifoseria.

TSIMIKAS 5,5 - Prestazione lacunosa. Non riesce a incidere e sotto porta sbaglia un gol già fatto. DAL 62' WESLEY 7 - Con lui la Roma ha attivato il turbo. Ha iniziato a sgasare a sinistra mandando in confusione la retroguardia avversaria. Fondamentale.

SOULE 7 - Il gioiello della Roma. In una partita sottotono è riuscito a trovare lo spunto giusto per il gol di Koné, poi ha chiuso il match segnando con il piattone. La rosa era ridotta ai minimi termini, ma Mati c'è sempre, anche quando deve giocare a mezzo servizio. DALL'87' ROMANO SV

DYBALA 6,5 - Dopo un primo tempo difficile entra nel vivo del gioco, anche senza riuscire a incidere in zona gol o assist, chiedendo e gestendo tanti possessi. Ci prova sempre, senza tirarsi indietro.

FERGUSON 6 - Inizio impacciato, poi si fa male cercando il gol. Speriamo non sia grave. DAL 39' EL SHAARAWY 6,5 - Ci mette un po' a entrare in partita, ma nel finale si prende la scena e contribuisce ai tre punti finali. Finalmente.

GASPERINI 7 - Fa lo slalom tra gli infortuni, vecchi e nuovi, e conquista altri tre punti. Aspetta, e spera, una mano dal club, che fino a questo momento non è ancora arrivata. Con una squadra incerottata e già con limiti evidenti è in piena lotta per il quarto posto e se non è un miracolo poco ci manca. San Piero Gasperini.