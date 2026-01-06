LECCE-ROMA: le pagelle. FERGUSON "Ercolino sempre in piedi" 7 - CELIK "Braccetto metallico" 7

LAROMA24.IT - Tante assenze, nuovi infortuni durante il match, classifica che richiedeva punti con urgenza: la vittoria di oggi è davvero fondamentale. Gasperini raschia il fondo del barile e sfrutta praticamente tutto il gruppo rimasto a disposizione: i due centravanti, i giocatori più chiacchierati da stampa e allenatore, hanno deciso il match. Prima Ferguson, poi Dovbyk. Tre punti per respirare in attesa di aiuti da Massara. Oltre a quella dell'irlandese, spicca la prestazione di Celik.

SVILAR 6 - Un'uscita incerta, poi la partita gli chiede poco altro.

GHILARDI 6 - La pulizia tecnica è un'altra cosa, ma i suoi interventi sono efficaci, soprattutto quando deve rincorrere.

ZIOLKOWSKI 6 - Cresce con il passare dei minuti e sfrutta le lunghe leve nei vari 1 vs 1 che lo hanno impegnato.

CELIK 7 - Difensore di destra, difensore di sinistra, calciatore fisico o ala rapida, lui se la cava sempre bene. Oggi il turco ha fatto un figurone, prendendo per mano i compagni i più giovani in una situazione di totale emergenza. Braccetto metallico.

WESLEY 6 - Lui va sempre. Anche se a volte, o spesso, le giocate finali sono imprecise, la frequenza con la quale si infila nella retroguardia avversaria lo rendono una minaccia costante per gli avversari e una risorsa infinita.

PISILLI 6,5 - Inizio lento, incerto, poi si cala nel match e copre tanto verde. Impreciso con la palla, ma corre per due e alla fine pesca Dovbyk con un tiro-cross decisivo. Promosso.

KONE 5,5 - Gli avversari gli scappano spesso. A qualche errore tecnico di troppo il francese aggiunge alle giocate una superficialità poco utile. Fatica e non trova riferimenti.

EL SHAARAWY 5,5 - Gasperini è costretto a sostituirlo dopo una palla persa di troppo. L'applicazione non manca mai, ma non gliene riesce mezza. DAL 60' TSIMIKAS 6 - Niente di straordinario, ma comunque meglio di tante altre prestazioni.

DYBALA 6 - Riesce a rendersi utile, alla fine. La giocata per Ferguson e una chiusura sulla trequarti sono gli highlights di una partita in cui ha sbagliato oltre il 20% dei passaggi. L'impressione è che non sia risparmio energetico. DAL 79' SOULE 6 - Non al meglio, ma comunque si mette a disposizione con sgasate e rientri utili.

CRISTANTE 6,5 - Nella posizione più avanzata, e con il conseguente spazio di manovra in più, si esalta. Centrocampista boa. P.S.: evitabile il giallo nel finale.

FERGUSON 7 - 4 gol e 1 assist dall'11 dicembre. L'irlandese sta sfruttando la continuità di questo periodo facendosi notare in area di rigore e non solo. Oggi tanto lavoro sporco. Pulitissima, invece, la conclusione che indirizza il match verso i tre punti. Ercolino sempre in piedi. DAL 60' DOVBYK 6 - Entro, segno, esco. Speriamo non sia niente di serio, ma oggi va bene così. Dammi un gol e non chiedermi niente. DALL'86' ROMANO SV - Benvenuto.

GASPERINI 6,5 - Della prestazione, oggi, non può che importare il giusto. Formazione rattoppata e cambi obbligati, ma dal campo arrivano tre punti pesantissimi che regalano ossigeno per la classifica e soprattutto rinforzano la posizione del mister nel mercato di gennaio: una difficoltà dopo l'altra sta facendo il possibile. Con oggi le ha tentate davvero tutte, da El Shaarawy quinto, fino a una completamente difesa inventata: oltre il fondo del barile non c'è più niente.