ATALANTA-ROMA: le pagelle. MANCINI "Si salva solo lui" 6 - DYBALA "Chi l'ha visto?" 5 - RENSCH "Niente di niente" 4.5

LAROMA24.IT - Altro big match, altra sconfitta. Altro svantaggio, altra sconfitta. Sconfitta amara per tanti motivi diversi: per la corsa al quarto posto, per il modo in cui è arrivata, perché Gasperini voleva i tre punti con tutto se stesso, perché oltre alla beffa arriva anche il danno, ovvero altre due defezioni per la prossima partita. Rensch sbaglia tutto, ma sono tanti a deludere: tutto il tridente, a partire da Dybala, il più atteso, che ha sprecato una grande chance a tu per tu con il portiere avversario. Si salva solo Mancini, bravo a tenere la barra dritta per tutto il match, anche con il giallo sulle spalle.

SVILAR 5.5 - Una sbavatura che causa una valanga. Scalvini lo tocca in maniera fallosa, ma se lui non avesse lisciato la palla non avremmo parlato di tutto il resto.

MANCINI 6 - Si salva solo lui. Inizia a destra, è costretto a spostarsi in mezzo e da quelle parti mette una pezza. Solido fino alla fine.

ZIOLKOWSKI 5 - Un grande passo indietro, quasi due, dal punto di vista tattico, tecnico e della personalità. DAL 45' WESLEY 5.5 - Rispetto agli altri esterni scatta, si inserisce, ci prova, ma la qualità delle giocate non è sufficiente.

HERMOSO 5.5 - Il VAR lo aiuta con il voto finale. Fatica per l'intera gara, ma ha il merito di rimanere nel match con il giallo sulle spalle.

CELIK 5.5 - Meglio in difesa che largo, zona di campo in cui fatica dannatamente dal punto di vista dei movimenti offensivi.

KONE 5 - Svagato, leggero, surclassato dagli avversari. Serve un salto di qualità in gare come questa. DALL'83' PISILLI SV

CRISTANTE 5 - In balia tanto quanto il compagno di reparto. Qualche chiusura difensiva non vale i tanti, troppi, errori in regia.

RENSCH 4.5 - Niente a sinistra, niente a destra. Niente di niente. Esaspera Gasp, che lo toglie. DAL 60' TSIMIKAS 5.5 - Qualche spunto, qualche dribbling, ma neanche un cross azzeccato.

SOULE 5 - Il contesto iniziale non lo aiuta e non a caso appena entra Wesley alza i giri del motore, ma non è serata. DAL 66' EL SHAARAWY 5.5 - Avrebbe il tempo per produrre qualcosa di utile, ma i minuti passano e lui non si vede.

DYBALA 5 - Ha tra i piedi la più grande occasione del match, ma neanche prova a calciare. Ed è la fotografia perfetta del suo stato attuale. Da punta fatica, sulla trequarti è più una speranza che altro. Chi l'ha visto?

FERGUSON 5 - Avrebbe potuto segnare in due momenti diversi, la seconda volta dopo una bella girata nello stretto, ma in una gara a bassissimo contenuto tecnico. Urge battimuro. DAL 60' DOVBYK 5 - Tiene palla meglio dell'irlandese, ma per il resto l'impatto è uguale.

GASPERINI 5 - Amaro bergamasco per il tecnico giallorosso. Serata maledetta, dall'inizio alla fine. Incertezze davanti e dietro, tentativi di rimescolare gli addendi, ma la proprietà commutativa la conosciamo tutti, il tutto fra defezioni pesanti e scelte sbagliate. Voleva prendersi tre punti pesanti nella sua vecchia casa, ma torna a casa con un'altra sconfitta, nuovi dubbi e altri problemi. Con il materiale tecnico a disposizione ha fatto il massimo, forse: ora serve il mercato. Dategli una mano.