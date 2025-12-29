ROMA-GENOA: le pagelle. KONÈ "très chic" 7,5 - HERMOSO "l'impetuoso" 7 - FERGUS(OK) 6,5

LAROMA24.IT (Dario Bersani) -Tre gol in mezz’ora e pratica archiviata. Nella serata emozionante del ritorno a casa di Daniele De Rossi, la Roma torna a sorridere, riportandosi al quarto posto e chiudendo (a 82 punti) un anno solare iniziato con la vittoria antipanico nel derby e concluso con un netto successo che la tiene piú che mai in corsa per il piazzamento Champions. A tre giorni dall’apertura del mercato di riparazione, la palla passa a Friedkin e Massara, aspettando quei rinforzi indispensabili per proseguire il cammino.

SVILAR 6 - L’uscita a fine primo tempo su Ostigard meriterebbe il 9 in pagella solo per il coraggio. Per il resto, serata di meritato riposo a parte quel gol del 3-1 sul quale é incolpevole.

MANCINI 6,5 - Ha vissuto serate piú complicate. Al suo attivo un paio di eccellenti salvataggi. (Dal 74’ GHILARDI s.v.).

ZIOLKOWSKI 6,5 - Inizio impacciato prima di impadronirsi della centralità che il Gasp gli ha riservato con tempismo ed efficacia.

HERMOSO 7- Se é pubalgia, non si vede. Padrone della situazione e sempre in aiuto dei compagni, a cominciare dai piú inesperti. Quanto é mancato a Torino, quanto.

CELIK 6 - Regola Martin senza affanni ed é tra i oiú freschi nella ripresa.

CRiSTANTE 6 - Ordinaria amministrazione. Mezzo voto in meno per aver perso una palla sanguinosa nel primo tempo. Ma Vitinha e il gol non fanno rima. Vicino al 4-0 con un tiro secco prima del cambio (Dal 74’ PISILLI s.v.).

KONE 7,5 - Si sblocca e ringrazia Frendrup per la deviazione. I lupi dell’Intelligenza Artificiale ringraziano lui. Spadroneggia in mediana con una continuità veemente ed irriguardosa per gli avversari. Il miglior Kone della stagione.

WESLEY 6,5 - Ha di fronte Norton-Cuffy e - a parte un duello perso a partita ampiamente decisa - vince nettamente il confronto. (Dal 85’ RENSCH s.v.).

SOULÉ 6,5 - In collaborazione con Otoa approfitta dell’harakiri genoano con freddezza e indirizza la contesa. Quinto suggello in campionato, esce anzitempo per un problema fisico. (Dal 57’ EL SHAARAWY 6 - Partecipa alla vittoria tentando una rovesciata da cineteca).

DYBALA 6,5 - Piú mobile e sciolto del solito, é sempre nel vivo della manovra offensiva. Completa il match senza accusare eccessive difficoltà in un ruolo che gli é piú congeniale.

FERGUSON 6,5 - Pungolato dall’allenatore, detta la profondità e si propone subito sfiorando il 2-0 prima di segnare il terzo perforando la banda del buco genoana. Al suo attivo i tocchi-assist importanti, anche se cala vistosamente alla distanza. (Dall’85’ DOVBYK s.v.)

GASPERINI 6,5 - La inquietudini della vigilia lasciano spazio alla soddisfazione finale. Davanti ha gli uomini contati e - facilitato dalla febbre di Baldanzi - decide comunque di schierare il centravanti di ruolo. E stavolta fa bene. Raschia il barile a corto di cambi com’é, vivendo senza alcun patema una gara mai in discussione. Nel finale, però, mal digerisce i cali di concentrazione e bada a risparmiare i diffidati.