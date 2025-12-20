JUVENTUS-ROMA: le pagelle. DYBALA "Non piú in grado. Ciao Pà" 4 - PELLEGRINI "Sua evanescenza" 4 - SVILAR "Nulla da imputare" 6,5

LAROMA24.IT - La Roma del vorrei ma non posso. Il crepuscolo dei semidei. L’ora delle scelte, in campo e dietro la scrivania.Sul filo degli episodi. Una ogni dieci. Ma tanto a Torino avemo sempre perso. Una in piú, una in memo. Ma almeno stavolta abbiamo segnato. Nessuno che é della Roma davvero avrebbe pensato che:

- Non vinciamo una cosí

-Soprattutto dopo aver letto la formazione

-Nemmeno il pari

-Non potesse segnare Openda

-Che alcuni “ok, tutto a posto, a Torino se po’ perde

-Spalletti che gode

-Di Gregorio quasi inoperoso

-Comunque si resta quarti. Ma stasera a -1.

SVILAR 6,5 - Sente quell’aria di sveglia quando stava per addormentarsi. Paga pegno, come sempre per colpe non sue. E infatti prova ad opporsi al fuoco nemico. Nulla da imputare.

MANCINI 5,5 - Una partita a mettere pezze evitando l’ammonizione.

ZIOLKOWSKI 5,5 - Primo tempo quasi impeccabile. Mezzo che ci siamo. Poi c’é da chiudere e dove cazzo era su Conceicao. I dettagli che dettagli non sono. Quelli che orientano una partita. E speriamo non una stagione.

RENSCH 5,5 - Da reietto a ripescato, si adopera per non sfigurare.

CELIK 5,5 - Nulla può rispetto all’ineluttabile.

CRISTANTE 5,5 - Con il quale e senza il quale resta tutto tale e quale. La mosceria delle migliori occasioni.

KONE 5,5 - Mezzo anonimo, meglio nella ripresa. Un po’ meglio alla distanza, ma queste dovevamo essere le sue partite. E - almeno stasera - molto meglio Thuram.

WESLEY 6 - Stavolta non riesce a fare granché, anche se sul suo recupero si accorciano le distanze. Tra i pochi a salvarsi per agonismo e personalitá.

SOULE 5 - Prova di maturità totalmente fallita. Tipo Carles Perez, aspettiamo il Benevento. (Dal 56’ FERGUSON 5,5 - Si vede col tiro dell’1-2 e con lo squillo allo scadere del recupero. Sponde a caso e ultimo tiro deprimente).

PELLEGRINI 4 - Sua Evanescenza. Pochi sono stati piú inutili di lui nelle gare contro le prime cinque in classifica. (Dal 53’ BAILEY S.S. Senza Senso. (Dal 73’ EL SHAARAWY sv).

DYBALA 4 - Non piú in grado. Ciao Pà. (Dal 56’ BALDANZI 6,5) - Regala con la sua vitalità la illusoria speranza. Ispirato contro la Juventus.

GASPERINI 5 - Partite, queste, che pareggi solo in caso di miracolo. Non é cosa per noi. E per il momento, manco per lui. Per i miracoli si sta attrezzando. Sesta sconfitta e nessun pareggio.