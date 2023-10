I VOTI DEGLI ALTRI - El Shaarawy 'gol e gloria', Rui Patricio 'provvidenziale con i suoi interventi', Lukaku 'non riesce ad accendersi'

La Roma vince al 90' contro il Monza grazie a un gol in mischia di El Shaarawy, che regala ai giallorossi la quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppe: "I giorni vissuti fra azzurro e smentite di scommesse, si concludono in gol e gloria", il commento della Gazzetta dello Sport. Prestazione più che positiva anche per Rui Patricio: "Provvidenziale con i suoi interventi che hanno salvato più di una volta il risultato", scrive il Corriere dello Sport. Lukaku invece non riesce a trovare il gol: "La squadra si appoggia alla sua fisicità ma non riesce ad accendersi", scrive il Tempo.

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Corriere dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica)

Rui Patricio 6,66

Mancini 6,58

Cristante 6

Ndicka 6

Karsdorp 5,58

Bove 5,5

Paredes 5,41

Aouar 5,5

Spinazzola 6,16

Lukaku 5,91

Belotti 5,91

Mourinho 6,25

El Shaarawy 7,08

Azmoun 6,41

Llorente 5,83

Zalewski 6,16

Kristensen 6,16





LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Mancini 7

Cristante 6

Ndicka 6

Karsdorp 5

Bove 5

Paredes 5

Aouar 5

Spinazzola 6,5

Lukaku 6

Belotti 6,5

Mourinho 6,5

El Shaarawy 7

Azmoun 6

Llorente 5,5

Zalewski 6

Kristensen 6





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6,5

Mancini 6,5

Cristante 6

Ndicka 6

Karsdorp 6

Bove 5,5

Paredes 5

Aouar 6

Spinazzola 6,5

Lukaku 6

Belotti 5,5

Mourinho 6

El Shaarawy 7

Azmoun 6,5

Llorente 6

Zalewski 6

Kristensen ng





CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 7

Mancini 6

Cristante 6

Ndicka 6,5

Karsdorp 6

Bove 5,5

Paredes 5,5

Aouar 5,5

Spinazzola 5,5

Lukaku 5,5

Belotti 6,5

Mourinho 6,5

El Shaarawy 7

Azmoun 6,5

Llorente 6

Zalewski 6,5

Kristensen 6,5





IL TEMPO

Rui Patricio 6,5

Mancini 7

Cristante 6

Ndicka 6

Karsdorp 6

Bove 5,5

Paredes 6

Aouar 6,5

Spinazzola 6

Lukaku 6

Belotti 5,5

Mourinho 6,5

El Shaarawy 7

Azmoun 6,5

Llorente 6

Zalewski 6

Kristensen ng





CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6,5

Mancini 7

Cristante 6

Ndicka 5,5

Karsdorp 5

Bove 5,5

Paredes 5,5

Aouar 5

Spinazzola 6,5

Lukaku 6

Belotti 6,5

Mourinho 7

El Shaarawy 7,5

Azmoun 7

Llorente 6

Zalewski 6,5

Kristensen 6,5





LA REPUBBLICA

Rui Patricio 7

Mancini 6

Cristante 6

Ndicka 6

Karsdorp 5,5

Bove 6

Paredes 5,5

Aouar 5

Spinazzola 6

Lukaku 6

Belotti 5

Mourinho 5

El Shaarawy 7

Azmoun 6

Llorente 5,5

Zalewski 6

Kristensen 6