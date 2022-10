I VOTI DEGLI ALTRI - Camara porta in dote dinamismo, Smalling è "indispensabile" e Pellegrini offre una "prova completa"

LAROMA24.IT - Con il successo misura in casa della Sampdoria, firmato dal dischetto da Pellegrini, la Roma infila la terza vittoria di fila in campionato e si porta al 4° posto in classifica. Egregia, come di consueto, la prova di Chris Smalling (6,8): "Cancella dal campo quasi tutti i numeri 9 avversari: è un delitto che Southgate non lo prenda in considerazione per il Mondiale. Leader indispensabile per il reparto" ("Il Tempo"). Il capitano giallorosso e autore del gol (6,7) offre "una prova completa" ("Corriere della Sera"). Si mette in luce anche Mady Camara (6,4): "Restituisce il dinamismo che mancava" ("Il Romanista").

Continua, invece, la difficoltà in fase di finalizzazione degli attaccanti. Belotti (5,7) "combatte, ma gli è mancata la scintilla" ("Il Messaggero"), mentre Zaniolo (5,8) "ha voglia di scattare e segnare, ma spreca due occasioni" ("La Gazzetta dello Sport").

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Smalling 6,8

Ibañez 6,07

Zalewski 6,2

Camara 6,4

Cristante 6,4

Pellegrini 6,7

El Shaarawy 5,5

Belotti 5,7

Abraham 5,8

Zaniolo 5,8

Matic 6

Spinazzola 6

Karsdorp SV

Bove SV

Mourinho 6,3





IL MESSAGGERO

Rui Patricio SV

Mancini 6

Smalling 6

Ibañez 6

Zalewski 6

Camara 6,5

Cristante 6,5

Pellegrini 6,5

El Shaarawy 6

Belotti 5,5

Abraham 6

Zaniolo 6,5

Matic 6

Spinazzola 6

Karsdorp SV

Bove SV

Mourinho 6





IL TEMPO

Rui Patricio SV

Mancini 6,5

Smalling 7

Ibañez 6

Zalewski 6

Camara 6,5

Cristante 6

Pellegrini 7

El Shaarawy 5,5

Belotti 6

Abraham 5,5

Zaniolo 5,5

Matic 6,5

Spinazzola 6

Karsdorp SV

Bove SV

Mourinho 6,5





GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Smalling 7,5

Ibañez 6

Zalewski 6,5

Camara 6

Cristante 6

Pellegrini 7

El Shaarawy 5

Belotti 5,5

Abraham 6

Zaniolo 5,5

Matic 6

Spinazzola 6

Karsdorp SV

Bove SV

Mourinho 6,5





CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Smalling 7

Ibañez 6,5

Zalewski 6

Camara 6,5

Cristante 6,5

Pellegrini 6,5

El Shaarawy 6

Belotti 6

Abraham 6

Zaniolo 6

Matic 6

Spinazzola SV

Karsdorp SV

Bove SV

Mourinho 6





CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio SV

Mancini 7

Smalling 7

Ibañez 6

Zalewski 6

Camara 6,5

Cristante 7,5

Pellegrini 7

El Shaarawy 5,5

Belotti 6

Abraham 6,5

Zaniolo 5,5

Matic 6

Spinazzola 6

Karsdorp SV

Bove SV

Mourinho 7





LA REPUBBLICA

Rui Patricio SV

Mancini 6,5

Smalling 6,5

Ibañez 5,5

Zalewski 6

Camara 6

Cristante 6

Pellegrini 6,5

El Shaarawy 5

Belotti 5

Abraham 5

Zaniolo 5,5

Matic 5,5

Spinazzola SV

Karsdorp SV

Bove SV

Mourinho 6





IL ROMANISTA

Rui Patricio SV

Mancini 7

Smalling 7

Ibañez 6,5

Zalewski 6

Camara 7

Cristante 6,5

Pellegrini 7

El Shaarawy 6

Belotti 6,5

Abraham 6

Zaniolo 6,5

Matic 6

Spinazzola 6

Karsdorp SV

Bove SV

Mourinho 6,5