TORRI: "Alla Roma manca talento" - CASANO: "Forse si è sottovalutata l'ambizione di Gasperini, vuole una squadra già pronta"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è la rosa della Roma: "Alla squadra giallorossa manca talento", afferma Piero Torri. Checco Oddo Casano, invece, parla di Gian Piero Gasperini: "Forse si è sottovalutata l'ambizione di Gasperini, vuole una squadra già pronta".
Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
La società ha come obiettivo la qualificazione in Champions League, ma Gasperini dice che ci sono quattro squadre più forti della Roma (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)
Forse si è sottovalutata l'ambizione di Gasperini: non vuole costruire una squadra con calma come fece all'Atalanta, ma ne vuole una già pronta (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)
Bisogna capire la vera incidenza di Gasperini sulla squadra rispetto a Ranieri (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)
La Roma può approfittare del calendario della Juventus, la partita in mezzo alla settimana è una rottura di scatole (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)
Alla Roma manca talento (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)
Cristante probabilmente ha fatto il suo tempo alla Roma, ma all’interno di una rosa lo vorrei sempre. Pellegrini? Forse la soluzione più giusta è la separazione (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)
Pellegrini? Le storie finiscono e probabilmente si è arrivati alla conclusione del percorso (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)
Il ruolo di Ranieri, in questa nuova programmazione, è quasi più importante del lavoro che fece lo scorso anno come allenatore (RICCARDO ANGELINI, Manà Manà Sport, 90.9)
I punti persi a Udine non significano la rovina della Roma (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)