TORRI: "A Napoli due punti persi" - PRUZZO: "Uscito Malen si è evidenziata una difficoltà tecnica della Roma"

Il pareggio di Napoli lascia l'amaro in bocca e alimenta i dibattiti sulle radio romane. Tra gli opinionisti c'è chi, come Piero Torri, non ha dubbi nel considerare il risultato una grande occasione persa: "Il bicchiere è mezzo vuoto, per me sono due punti persi". L'analisi di Roberto Pruzzo si concentra invece su un momento chiave della partita, individuando un prima e un dopo l'uscita del centravanti giallorosso: "Dal momento in cui è uscito Malen si è evidenziata una difficoltà tecnica dei giallorossi".

È stata una bella partita, non pensavo che Napoli e Roma potessero esprimersi così bene considerando tutte le assenze. Dal momento in cui è uscito Malen si è evidenziata una difficoltà tecnica dei giallorossi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Roma e Napoli hanno perso una buona occasione per staccare ancora di più la Juventus (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Entusiasmato da Malen e dal suo modo di calciare il rigore, era certo di segnare (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Malen sta facendo cose eccezionali considerando il poco tempo avuto a disposizione per adattarsi. Sta sorprendendo anche Gasperini, probabilmente nemmeno lui si aspettava che potesse fare così bene sin da subito (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Non capisco molto il cambio di Malen, ma parliamo di sensazioni sul campo e decisioni prese sul momento. Si era infortunato Wesley e aveva un solo slot a disposizione, secondo me Gasperini è andato un attimo in confusione (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)

Il vero rimpianto è non aver chiuso il primo tempo in vantaggio, la Roma lo avrebbe assolutamente meritato. Il gol del 2-2 è inaccettabile per le modalità con cui arriva (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Mana Mana Sport, 90.9)

Pareggio che sta bene a entrambe le squadre per ciò che si è visto in campo. Cambi sbagliati? Gasperini aveva quelli… (MATTEO CIRULLI, Mana Mana Sport, 90.9)

La Roma difende troppo male sul secondo gol del Napoli… (GABRIELE CONFLITTI, Mana Mana Sport, 90.9)

Il bicchiere è mezzo vuoto, per me sono due punti persi (PIERO TORRI, Mana Mana Sport, 90.9)

Ora c’è la sensazione che la squadra negli scontri diretti abbia cambiato approccio e modo di giocare. Malen? Non l’avrei mai tolto (DANIELE CECCHETTI, Mana Mana Sport, 90.9)

Soulé? Come se non fosse mai entrato in campo (GABRIELE TURCHETTI, Mana Mana Sport, 90.9)

Le sostituzioni non hanno funzionato. Per come si era messa la partita, la Roma ha buttato due punti (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Il cambio di Malen è da bocciare. Il Napoli in panchina aveva giocatori più pronti di quelli della Roma (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

La Roma doveva vincere e ha sprecato un'occasione enorme. Celik e Mancini hanno sbagliato la partita (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)