PRUZZO: "Per il quarto posto la Roma è padrona di se stessa" - BALZANI: "Giallorossi messi meglio della Juventus"

La corsa al piazzamento Champions tiene banco nella Capitale, con la Roma che si è ripresa il quarto posto scavalcando la Juventus, a due settimane dallo scontro diretto dall'Olimpico. Una corsa alla qualificazione in Champions League che potrebbe, però, coinvolgere anche altre squadre: Milan e Napoli che sono più avanti, ma anche Atalanta e Como che inseguono. E sulla questione rinnovi in casa Roma la questione Dybala continua ad avere rilevanza.

Luciano Moggi ha parlato di "Roma temibile con Malen in attacco", mentre sulla Joya si è espresso Piero Torri: "Con il rinnovo di Dybala a cifre contenute la Roma potrebbe permettersi il colpo da 35-40 milioni in attacco".

"La lotta al quarto posto è una bella lotta. La Roma l’ho sempre vista una buona squadra e con Malen è temibile. Se segna due gol a partita… Il mio dubbio su questi stranieri che vengono in Italia è che prendiamo le riserve delle squadre di Premier e li facciamo diventare titolari nelle nostre. Se diventano importanti c’è qualcosa che non funziona nel calcio italiano. Malen è venuto, ha fatto due gol importanti anche al Napoli, l’allenatore è una sicurezza, quindi io penso che la Roma sia l’avversario giusto. Ma attenzione all’Atalanta con Palladino, che ha fatto passi da gigante in classifica". (LUCIANO MOGGI Radio Radio Mattino, 104.5)

"Al 30 giugno 2026 la Roma avrà sotto contratto in attacco Dovbyk, Soulé, Malen, che sarà riscattato, e Robinio Vaz. Tre centravanti, un attaccante di destra e tre X, sostituto a destra e due giocatori a sinistra. Se rinnovi Dybala a cifre giuste, copri la X a destra, e tu puoi decidere di fare Soulé-Dybala a destra e di poter fare un investimento importante a sinistra. Potrebbe essere un piano per poter fare l’investimento da 35-40 milioni a sinistra, tipo Tel o Tzolis. Si formerebbe un pacchetto di 7 attaccanti da 3 centravanti + 1, con Arena". (PIERO TORRI Manà Manà Sport, 90.9)

"Per il quarto posto la Roma è padrona di se stessa, ha partite sulla carta abbordabili. Al momento è quarta, deve stare sul pezzo, deve sfruttare di volta in volta il turno favorevole". (ROBERTO PRUZZO Radio Radio Mattino, 104.5)

"Dovremmo parlare di terzo e non solo di quarto posto, credo che nella corsa ci sia dentro anche il Napoli visto anche l’ultimo infortunio grave di Rrahmani. Milan-Como conta tantissimo: se il Como vince può rientrare in corsa per la Champions, ma se il Milan perde anche il Milan può essere tirato dentro nella corsa con Napoli, Roma e Juventus. La lotta ruota abbastanza intorno a Milan-Como" (STEFANO AGRESTI Radio Radio Mattino, 104.5)

"Se Hermoso sta bene, uno tra Ndicka e Mancini lo risparmierei con la Cremonese, dato che sono diffidati. Ndicka è più pulito, quindi farei riposare Gianluca. Io mi aspetto anche un turno di riposo per Wesley e Cristante, con Pisilli ed El Aynaoui a centrocampo. In attacco vorrei vedere Venturino e Zaragoza insieme dietro Malen". (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

"La Roma è messa meglio nella lotta al quarto posto. La Juve è passata dalla grande partita di Milano a quella discutibile contro il Galatasaray: nel secondo tempo si è visto un crollo che da una squadra di Champions non ci si aspetta. Ha perso Bremer, che è un giocatore decisivo. In più, deve affrontare il ritorno con il Gala e lo scontro diretto con i giallorossi. Spalletti, poi, è uno che queste sconfitte non le gestisce bene. Il Napoli andrà in Champions anche perché non ha le coppe. La sfida per il quarto posto rimane tra Roma e Juve, e sarà fondamentale vincere lo scontro diretto. Ferguson ha avuto un'altra ricaduta: non si è mai allenato in gruppo e si è fatto nuovamente male prima della partita con il Napoli. Non escludo che si possa ricorrere a un intervento chirurgico. È una situazione da archiviare. La Roma deve fare affidamento su Vaz, Malen e sul recupero di Soulé e Dybala. Ormai, con Ferguson, sembra una battaglia persa" (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)