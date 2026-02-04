PRUZZO: "La Roma deve lottare per il quarto posto, ma non ha l'obbligo di arrivarci" - MANGIANTE: "Gasperini ora penserà solo al campo"

Chiuso il mercato, sulle radio romane il focus si sposta sugli obiettivi stagionali e sui criteri di giudizio per il nuovo progetto. Roberto Pruzzo propone una precisazione sugli obiettivi: "La Roma deve lottare fino alla fine per il quarto posto, ma non ha l’obbligo di arrivare in Champions League perché non è partita da favorita". A questo si lega il pensiero di Angelo Mangiante, che rassicura anche sull'atteggiamento di Gasperini da qui in avanti: "Credo che Gasperini adesso normalizzerà la questione mercato: è pressante durante la sessione di calciomercato, ma poi pensa solo al campo. (...) Non bisogna considerare questo primo anno di Gasperini e Massara un fallimento se arrivi quinto per un punto né un grandissimo campionato se arrivi in Champions, altrimenti si ripartirà sempre da zero".

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

____

La Roma ha fatto un buon mercato per i vincoli che aveva. Gasperini? Ha sempre borbottato e litigato, è fatto così (ROBERTO BERNABAI, ReteSport, 104.2)

Purtroppo nella Roma manca un mediatore, come lo era Percassi all'Atalanta (CHECCO ODDO CASANO, ReteSport, 104.2)

Gasperini è l’uomo giusto per la Roma (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma deve lottare fino alla fine per il quarto posto, ma non ha l’obbligo di arrivare in Champions League perché non è partita da favorita (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma è altezza di poter competere per il quarto posto (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Malen? Ha delle amnesie durante la partita, improvvisamente scompare dai radar. È un elemento ripetitivo nelle sue prestazioni (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Roma stanca? La partita con l’Udinese è senza giustificazioni (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Trovo singolare il commento di Gasperini sull’Under 23: nella Roma ci sono ventuno giocatori sopra i 23 anni, ma ha esasperato il concetto per via del mercato (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Credo che Gasperini adesso normalizzerà la questione mercato: è pressante durante la sessione di calciomercato, ma poi pensa solo al campo. Non bisogna considerare questo primo anno di Gasperini e Massara un fallimento se arrivi quinto per un punto né un grandissimo campionato se arrivi in Champions, altrimenti si ripartirà sempre da zero (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport, 90.9)

Qualche speranza di riprendere la Juve ce l'ho. Uno tra Gasperini e Massara andrà via, ma la società è soddisfatta del ds (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Penso che ci siano poche possibilità che la Roma vada in Champions e i media sono pronti a dare la colpa a Gasperini (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)