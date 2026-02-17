PRUZZO: "La partita con la Cremonese vale tutto per la Roma" - TORRI: "Malen fa esattamente quello che vuole Gasperini"

Dopo il pareggio contro il Napoli, si guarda già alla sfida contro la Cremonese nell'etere romano. "La partita con la Cremonese vale tutto, anche perché le rivali hanno degli scontri diretti", il pensiero di Roberto Pruzzo. Così invece Piero Torri su Malen: "Gasperini vuole verticalità: più tiri in porta, più fai gol e Malen fa esattamente questo. È il giocatore perfetto per l'allenatore della Roma"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

La partita con la Cremonese vale tutto, anche perché le rivali hanno degli scontri diretti. I terzini giallorossi? Sono di medio livello rispetto a quelli delle altre squadre (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

All'inizio Wesley sembrava un giocatore spaesato, adesso sta facendo bene. Tutti erano scettici sul mercato della Roma, ma ora si è aggiustato con il tempo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Gasperini vuole verticalità: più tiri in porta, più fai gol e Malen fa esattamente questo. È il giocatore perfetto per l'allenatore della Roma (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Cosa ha Dybala? È da un mese che non si vede e il fatto che non abbia giocato contro il Napoli è un danno. Paulo per la Roma è un amore tossico, è come una bella donna che ti corteggia ma alla fine ti dà una bastonata (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Totti-Roma è un matrimonio che s’ha da fare (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

I giocatori in scadenza non vanno messi in tribuna, devono comunque essere un valore aggiunto fino al termine della stagione (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport, 90.9)

Totti? I Friedkin vogliono avere in società il giocatore più importante della storia della Roma in vista del centenario, ma il Capitano vuole un ruolo operativo e non soltanto sorridere in tribuna (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Il rinnovo di Celik? Credo che il discorso si sia arenato, dato che dietro c'è un altro club disposto a dargli un ingaggio da 3.5 milioni di euro a stagione (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Rrahmani-Wesley? Adesso ci si nasconde dietro il termine genuino, una volta c’era il fallo da ultimo uomo ed era rosso. Con il VAR si aprono variabili infinite e costringiamo gli arbitri a creare nuovi protocolli ogni giorno (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)