MANGIANTE: "La Roma esce rinforzata dal mercato invernale, pieni voti per Massara" - TORRI: "Con Zaragoza mercato da 7"

Mancano poche ore alla conclusione della finestra invernale di calciomercato. I giallorossi hanno accolto Malen, Vaz, Venturino e Zaragoza, arrivato nella Capitale questa notte. Nonostante il match di questa sera contro l'Udinese, le attenzioni dell'ambiente radiofonico sono tutte per il mercato. Angelo Mangiante: "La Roma esce più forte da questo mercato invernale, Massara ne esce a pieni voti". Per Piero Torri: "Con Zaragoza è un mercato da 7, non di più per una questione di tempistica".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Zaragoza si deve intendere con i compagni, poi che dribbli o meno cambia poco. L'importante è non trovarsi a giugno con un giocatore che poi non sai a chi cedere (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Zaragoza può servire alla Roma, ma tiene un po' troppo il pallone. Nel nostro campionato non ci sono giocatori che sanno dribblare. La partita con l'Udinese è da prendere con le molle, ma i giallorossi hanno dimostrato di poter vincere anche queste partite sporche. Se dovesse portare a casa il match, la squadra di Gasperini farebbe un importante passo avanti (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ha esaudito i desideri di Gasperini anche se non sono arrivati i giocatori che ha chiesto. Questo mercato copre alcuni buchi e ridà il sorriso all'allenatore, il quale in questo mese mi è sembrato abbastanza triste (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Finalmente Gasperini ha un bel po’ di abbondanza in attacco, ci stiamo avvicinando ai livelli dell’Atalanta per numero di giocatori sulla trequarti (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport, 90.9)

Ora deve essere il momento di El Aynaoui, l’assenza di Koné gli apre la strada (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Credo che la Roma non sia intenzionata a rinnovare il contratto di Dybala e Pellegrini, ma conta anche il parere di Gasperini. Con Zaragoza al mercato della Roma darei 7, non di più per una questione di tempistica (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Lo zoccolo duro della squadra si sta allargando (GABRIELE TURCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Vincere oggi sarebbe un gran bel segnale (RICCARDO ANGELINI, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma ha fatto un mercato invernale non indifferente dal punto di vista economico, soprattutto in caso di riscatto di Malen, Venturino e Zaragoza (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Zaragoza ha caratteristiche che mancavano e possono far comodo alla Roma. Il dubbio è su quanto veda la porta, ma può aiutare mettendo i suoi compagni in condizione di far gol (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma esce più forte da questo mercato invernale, Massara ne esce a pieni voti. Malen? Centravanti da sogno (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport, 90.9)

Zaragoza non ha segnato tanto, ma magari ti fa 7/8 assist. Come abbiamo visto nelle ultime partite della Roma, ormai, la densità in area la portiamo: serviva qualcuno come lui che portasse la palla in quella zona, una caratteristica che ai giallorossi mancava (DAVID ROSSI, Retesport, 104.2)