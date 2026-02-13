JURIC: "Credo che Dybala giocherà dall'inizio contro il Napoli" - PES: "La Roma giocherà per ultima e avrà il destino in mano"

A due giorni dalla sfida contro il Napoli, nell'etere romano si analizza la gara del Maradona. "Credo che Dybala giocherà dall inizio contro il Napoli. L'intesa con Malen che abbiamo intravisto va sfruttata assolutamente. Immagino Pellegrini come ultima pedina del tridente", il pensiero di Marco Juric. Così invece Lorenzo Pes: "Questo è un turno molto importante: la Roma giocherà per ultima e avrà il destino in mano. Stavolta bisogna trovare il risultato"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Quando il Napoli trova un attaccante contro che non dà riferimenti e si muove tanto, va spesso in difficoltà. Il Napoli gioca alto, e se aggredito può andare in difficoltà. (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5)

Perché un romano e romanista come Pisilli non dovrebbe prendere la fascia da capitano, non si può pensare a come è andata agli altri dopo Totti. Florenzi ha fatto anche ottime cose, come Pellegrini, io mi auguro che un giorno anche Pisilli possa indossare la fascia (FRANCESCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Questo è un turno molto importante: la Roma giocherà per ultima e avrà il destino in mano. Stavolta bisogna trovare il risultato, perchè la prestazione la squadra fa quasi sempre. Serve provare a vincere uno scontro diretto, o almeno non perderlo. (LORENZO PES, Tele Radio Stereo 92.7)

A Napoli ci starebbe un atteggiamento prudente di Gasperini. Un pareggio al Maradona non sarebbe affatto da buttare via (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Credo che Dybala giocherà dall inizio contro il Napoli. L'intesa con Malen che abbiamo intravisto va sfruttata assolutamente. Immagino Pellegrini come ultima pedina del tridente (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

Davanti ho un dubbio su chi giocherà insieme a Dybala e Malen: se la giocano Pellegrini, Soulè e Zaragoza. Se scegli Pellegrini è un conto, se scegli Zaragoza e Soulè è un altro, dai anche un segnale diverso. E conoscendo Gasp, mi sto convincendo che alla fine il mister sceglierà un giocatore più offensivo, quindi uno tra Zaragoza e Soulè. (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)