CAMELIO: "Dybala? Quest'anno è una vergogna" - TORRI: "Cristante, Mancini e Pellegrini non sono fenomeni ma neanche scarsi"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il calendario della Roma, che nelle prossime due giornate di campionato affronterà Cremonese e soprattutto Juventus. "Roma-Juventus sarà un crocevia", le parole di Angelo Mangiante. Enrico Camelio, invece, si sofferma su Paulo Dybala: "Quest’anno è una vergogna. Forse De Rossi non era così imbecille a volerlo mandare via…". Piero Torri difende Bryan Cristante, Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini: "Non stiamo parlando di fenomeni, ma non sono neanche scarsi".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Io non sono d’accordo con Cassano, non ci dimentichiamo che questi giocatori hanno alzato al cielo la Conference e sono andati vicino a vincere anche l’Europa League. Cosa ha vinto la Roma prima di Cristante, Mancini e Pellegrini? Non stiamo parlando di fenomeni, ma non sono neanche scarsi... (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Cassano non ha così torto: da tanti anni la Roma arriva sesta e una volta è Mourinho, una volta Ghisolfi, una volta Ranieri, una De Rossi… Però alla fine giocano sempre questi calciatori... (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport, 90.9)

Contro la Cremonese non rischierei i diffidati (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Dybala? Ormai è diventato un caso e non mi stupirebbe se con due allenamenti dovesse esserci contro la Cremonese (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Roma-Juventus sarà un crocevia. Arrivarci con un Dybala sano avrebbe una valenza diversa (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport, 90.9)

Malen è buono, ma in caso di qualificazione in Champions League non puoi rimanere con Vaz e Venturino. Bisognerebbe prendere dei giocatori più pronti e che possano aiutare fin da subito (FRANCESCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

L'attacco con la Cremonese? Soulé non sta bene e con il ritorno di Koné c'è anche l'ipotesi di avanzare Cristante. Pellegrini e Malen giocano, le opzioni nel reparto offensivo sono poche considerando gli infortunati (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dybala? Quest’anno è una vergogna. Forse De Rossi non era così imbecille a volerlo mandare via… (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Questa settimana è fondamentale per la Roma, considerando che sulla carta ha anche un turno favorevole con la Cremonese. Quarto posto? La Juventus è la rivale principale (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma deve dare il colpo del ko tra Cremonese e Juventus. È difficile trovare i bianconeri nuovamente in una situazione del genere, per i giallorossi è una grande occasione (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Contro la Cremonese terrei da parte qualche giocatore diffidato, dato che contro la Juventus servirà la squadra al completo (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)