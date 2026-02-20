AGRESTI: "Perdere punti contro la Cremonese sarebbe gravissimo" - CECCHETTI: "Dybala? Per il quarto anno di fila rischia di non esserci nel momento decisivo..."

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è Roma-Cremonese, partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. "Il rischio è sottovalutare l’avversario, ma sarebbe gravissimo perdere punti in una partita del genere", afferma Stefano Agresti. Daniele Cecchetti, invece, parla delle condizioni di Paulo Dybala: "Per il quarto anno consecutivo rischia di non esserci nel momento decisivo della stagione...".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Questo è un fine settimana importante, la Roma giocherà per ultima dopo Juventus-Como e Atalanta-Napoli. Contro la Cremonese Hermoso scenderà in campo, mentre Mancini potrebbe riposare (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dybala? Inutile fare affidamento su di lui, non è più in grado di affrontare un torneo intero e non regge il ritmo di un club di alto livello (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma deve approfittare delle difficoltà della Cremonese (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma deve approfittare di questo turno di campionato favorevole per arrivare a giocare contro la Juventus nella condizione migliore (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

L’unica difficoltà della Roma potrebbe essere la sottovalutazione della Cremonese, ma credo che non accadrà (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il rischio è sottovalutare l’avversario, ma la Roma non può permetterselo e sarebbe gravissimo perdere punti in una partita del genere (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Vaz non è pronto ma è normale. Non giocava titolare nemmeno al Marsiglia, come può farlo in una squadra che punta ad andare in Champions League? (DAVID ROSSI, Retesport, 104.2)

Dybala? Per il quarto anno consecutivo rischia di non esserci nel momento decisivo della stagione... (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Il rinnovo di Celik? L’ultima richiesta alla Roma era di 3.8 milioni di euro a stagione (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Soulé è uno che stringe i denti, ma non tutti lo fanno nella Roma. Dybala e Ferguson avrebbero potuto fare qualche sforzo in più... (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)