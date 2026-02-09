AGRESTI: "Contro il Cagliari occasione da non perdere per la Roma" - JURIC: "Partita scorbutica"

A poche ore dalla sfida contro il Cagliari, nell'etere romano si analizza il momento dei giallorossi in vista di questa sera. "Partita molto importante per la Roma, deve giocare per vincere. È un’occasione da non perdere", il pensiero di Stefano Agresti. Così invece Marco Juric: "Roma obbligata a vincere contro il Cagliari, ma sarà una partita scorbutica. Zaragoza? Me lo aspetto titolare"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Roma-Cagliari occasione importante per i giallorossi, ma non si può abbassare la guardia di un centimetro (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Contro il Cagliari è una partita fondamentale per la Roma, anche in virtù del pareggio della Juventus (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma deve vincere contro il Cagliari (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma si giocherà la Champions League con Juventus e Napoli. Stasera i giallorossi hanno una grande occasione contro il Cagliari (GIANCARLO PADOVAN, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Polemiche sul VAR? Le parole di Vergara sono vergognose. Lui ha detto che appena ha sentito il contatto ha urlato "Ah, che gioia". Io lo espellerei per due giornate solo per queste dichiarazioni... (DAVID ROSSI, Retesport, 104.2)

Il Cagliari? Il pericolo viene dal fatto che gli uomini di Pisacane sono reduci da tre vittorie consecutive e giocano leggeri. Kilicsoy è un valore aggiunto (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

A Udine la peggior partita della stagione della Roma. Cagliari? Squadra da non sottovalutare (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Dybala? Per me 4 milioni a stagione di ingaggio sarebbero troppi... (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Roma-Cagliari partita da vincere, punto (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Se oggi la Roma fa il suo contro il Cagliari aggancia la Juventus. Zaragoza? Partita perfetta per testarlo (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Roma obbligata a vincere contro il Cagliari, ma sarà una partita scorbutica. Zaragoza? Me lo aspetto titolare (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)