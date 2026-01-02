VOCALELLI: "Con Zirkzee e Raspadori la Roma non avrebbe più alibi per la Champions" - DE SANTIS: "Il sì di Raspadori è una formalità"

Tema calciomercato lungo le frequenze radiofoniche alla vigilia di Atalanta-Roma. Secondo Alessandro Vocalelli "con Zirkzee e Raspadori la Roma non avrebbe più alibi per la Champions, diventerebbe quasi un obbligo entrare tra le prime quattro", mentre Matteo De Santis aggiunge: "Il sì di Raspadori è una formalità. Penso che possa vedersi Lecce-Roma dall’Italia".

Conclude, invece, Daniele Cecchetti: "Il buon proposito per il 2026? Dybala sano per 5 mesi".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Oltre a Zirkzee e Raspadori, la Roma proverà a prendere un terzino sinistro e una giovane ala. In uscita ci sono Pisilli, Dovbyk, Tsimikas e Bailey (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Con Zirkzee e Raspadori la Roma non avrebbe più alibi per la Champions, diventerebbe quasi un obbligo entrare tra le prime quattro. Con questi acquisti i giallorossi sarebbero la terza forza del campionato (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Con Zirkzee e Raspadori la Roma ha l'obbligo di piazzarsi tra le prime quattro, ma non è una squadra da scudetto (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Il buon proposito per il 2026? Dybala sano per 5 mesi. Voglio vederlo che fa la differenza e non soltanto stop belli ma che poi non portano nulla dal punto di vista pratico (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Credo che manchi poco alla fumata bianca per Raspadori. Zirkzee? Difficile che possa arrivare alla Roma prima di metà mese (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Il sì di Raspadori è una formalità. Penso che possa vedersi Lecce-Roma dall’Italia… (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Non mi aspetto sorprese su Raspadori, la Roma è nettamente in vantaggio sulla concorrenza. In questa sessione di mercato i giallorossi possono fare solo prestiti (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport, 90.9)