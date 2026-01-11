TREVISANI: "Tramontata la pista Zirkzee e Raspadori non risponderà neanche oggi" - PRUZZO: "L'ex Napoli sposta poco"

Ieri la Roma ha battuto il Sassuolo e ha raccolto altri tre punti importanti, ma le attenzioni dell'etere romano sono quasi tutte per il calciomercato. Secondo Riccardo Trevisani: "La risposta di Raspadori non arriverà neanche oggi. L’alternativa non c’è e la trattativa per Zirkzee è tramontata". Per Roberto Pruzzo l'ex giocatore del Napoli: "Sposta poco, non credo sia in grado di cambiare le sorti dell’attacco giallorosso".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Tsimikas fa il compitino, è un giocatore normale che dà sempre troppo poco. Deve essere una semplice riserva (VALERIO ROSSOMANDO, Mana Mana Sport, 90.9)

Ghilardi sembra un giocatore molto elegante: ricorda vagamente, come idea di calciatore, Calafiori (GABRIELE CONFLITTI, Mana Mana Sport, 90.9)

La Roma ha la forza di battere tutte le piccole e queste partite valgono 3 punti come gli scontri diretti (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Contro il Sassuolo la Roma ha vinto giocando 20 minuti di buon livello. Raspadori? Sposta poco, non credo sia in grado di cambiare le sorti dell’attacco giallorosso (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

La risposta di Raspadori non arriverà neanche oggi. L’alternativa non c’è e la trattativa per Zirkzee è tramontata (RICCARDO TREVISANI, Mana Mana Sport, 90.9)