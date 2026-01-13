TORRI: "Ancora tutto aperto per Zirkzee" - ORSI: "Rivoluzione in attacco perché Gasperini si è arrabbiato"

Tra poche ore la Roma scenderà in campo contro il Torino per un match di Coppa Italia, ma le attenzioni dell'etere romano sono quasi tutte per il calciomercato. Massara ha affondato i colpi per Vaz e Malen e proprio di questi due calciatori parlano le voci delle emittenti radiofoniche dell'ambiente romano. "Se Gasperini non si fosse arrabbiato, la Roma non avrebbe fatto questa rivoluzione in attacco a gennaio", il pensiero di Fernando Orsi. Per Piero Torri: "Per Zirkzee è ancora tutto aperto: so che l'attaccante ha ribadito ad amici bolognesi che a gennaio verrà alla Roma e ieri il Manchester United avrebbe comunicato al giocatore la possibilità di trattare la sua cessione".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Roma-Torino? Partita abbastanza indirizzata, mi aspetto turnover da entrambe le parti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Se Gasperini non si fosse arrabbiato, la Roma non avrebbe fatto questa rivoluzione in attacco a gennaio (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Vaz? La Roma potrebbe aver fatto un colpo importante a medio-lungo termine, ma non so quanto possa dare nel breve periodo (GIOVANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Vaz è uno dei talenti più promettenti del campionato francese, si tratta di un colpo molto intrigante e di prospettiva. Malen? Per caratteristiche è meno centravanti di Ferguson e Dovbyk ed è più in linea con le idee di Gasperini (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Vaz è un bel colpo per la Roma, ma avrà bisogno di tempo e non dobbiamo mettergli troppa pressione (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Mana Mana Sport, 90.9)

L’unica cosa che posso imputare a Massara è l’aver aspettato troppo Raspadori (MATTEO CIRULLI, Mana Mana Sport, 90.9)

Per Zirkzee è ancora tutto aperto: so che l'attaccante ha ribadito ad amici bolognesi che a gennaio verrà alla Roma e ieri il Manchester United avrebbe comunicato al giocatore la possibilità di trattare la sua cessione (PIERO TORRI, Mana Mana Sport, 90.9)

Il silenzio di Gasperini comincia a prendere significato giorno dopo giorno, dato che al momento sono arrivati zero acquisti (GABRIELE CONFLITTI, Mana Mana Sport, 90.9)

Raspadori? La Roma non esce bene da questa vicenda, nella gestione della trattativa qualcosa non è andato. Malen è meglio di Jack (GABRIELE TURCHETTI, Mana Mana Sport, 90.9)

Dovbyk? Se va bene sta fuori 30/45 giorni. Per far arrivare Zirkzee ne devono uscire almeno due in attacco (MATTEO DE SANTIS, Mana Mana Sport, 90.9)