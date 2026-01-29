PRUZZO: "Se il Panathinaikos è quinto in Grecia ha parecchi limiti" - TREVISANI: "La Roma in attacco è corta nonostante Malen e Vaz"

Le riflessioni sulle radio romane si dividono tra l'imminente impegno europeo e il bilancio di un mercato ormai agli sgoccioli. In vista della sfida contro il Panathinaikos, Roberto Pruzzo sottolinea il livello modesto degli avversari: "Se è quinto in Grecia vuol dire che questa squadra ha parecchi limiti...". Riccardo Trevisani, invece, analizza la rosa a disposizione di Gasperini: "La Roma in attacco è ancora corta nonostante gli arrivi di Malen e Vaz".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Non iniziamo a piangere: quando Gasperini aveva il centravanti giocava con il falso nove e lo farà anche oggi. I giallorossi affrontano comunque il Panathinaikos… (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il Panathinaikos? Se è quinto in Grecia vuol dire che questa squadra ha parecchi limiti... (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sono curioso di vedere la risposta della squadra in questa situazione d'emergenza (GABRIELE TURCHETTI, Mana Mana Sport, 90.9)

Ad ora tra Sulemana e la Roma non c’è nulla (MATTEO DE SANTIS, Mana Mana Sport, 90.9)

Mi preoccupa l’uscita del Napoli dalla Champions League. Gasperini sa quanto sia fondamentale entrare in Champions e in questo senso è importante distanziare la Juventus (MARCO JURIC, Mana Mana Sport, 90.9)

La Roma in attacco è ancora corta nonostante gli arrivi di Malen e Vaz (RICCARDO TREVISANI, Mana Mana Sport, 90.9)

Nuovo acquisto in questi ultimi giorni di mercato? Al momento è più no che sì. Il tentativo per Sulemana è vero, ma se ti muovi all'ultimo rischi di strapagare un giocatore che ancora non vale quella cifra (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Se Gasperini porta la Roma in Champions League fa un miracolo (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)