CORSI: "Quando si gioca una partita decisiva la Roma non c'è mai" - CECCHETTI: "Prima delusione irreversibile della stagione"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è la dolorosa eliminazione della Roma dalla Coppa Italia per mano del Torino, che si è imposto per 2-3 nel match valido per gli ottavi di finale. "L'eliminazione dalla Coppa Italia è la prima delusione irreversibile della stagione", afferma Daniele Cecchetti. Anche Mario Corsi è profondamente deluso dalla prestazione della squadra giallorossa: "Quando si gioca una partita decisiva la Roma non c’è mai". Fernando Orsi, invece, si sofferma su Mile Svilar: "Quando non para, la Roma diventa una squadra vulnerabile".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Si poteva e doveva fare assolutamente fare meglio, la squadra mi è sembrata poco coinvolta. Ma ho visto un buon Bailey (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Alla Roma è mancato quello che in campionato viene fuori: la fase difensiva e il portiere. Quando Svilar non para, la Roma diventa una squadra vulnerabile (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

La Roma andrà avanti senza Coppa Italia e forse non è un male (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Il Torino e Baroni sono diventati la bestia nera di Gasperini. La Roma non riesce a pareggiare, ormai è una maledizione (MATTEO CIRULLI, Mana Mana Sport, 90.9)

Roma-Torino è stata una partita molto balneare con difese particolarmente allegre. Forse i giallorossi non erano così centrati sulla partita (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Mana Mana Sport, 90.9)

L'eliminazione dalla Coppa Italia è la prima delusione irreversibile della stagione, c'è enorme amarezza. Il Torino ci ha creduto molto di più della Roma (DANIELE CECCHETTI, Mana Mana Sport, 90.9)

Dopo l'occasione fallita da El Shaarawy è cambiata la partita (GABRIELE CONFLITTI, Mana Mana Sport, 90.9)

Non so se ci sia la maledizione di Bela Guttmann sulla Coppa Italia della Roma. Ieri è stata la peggior partita di Svilar con la maglia giallorossa da quando è il titolare (PIERO TORRI, Mana Mana Sport, 90.9)

Ieri si è vista una squadra in deficit atletico e mentale, la prestazione è stata brutta. Mi aspetto che Gasperini butti subito nella mischia Robinio Vaz (MATTEO DE SANTIS, Mana Mana Sport, 90.9)

Quando si gioca una partita decisiva la Roma non c’è mai, ogni singola volta che si alza l’asticella la risposta è una delusione. La sconfitta è gravissima perché è saltato il primo obiettivo stagionale. Il problema è una rosa strutturalmente incompleta, che ha bisogno urgente di essere rinforzata se vuole smettere di fallire ogni appuntamento che conta. Il resto sono scuse... (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)