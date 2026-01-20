BALZANI: "La Roma insiste per Fortini" - TORRI:"Zirkzee? Mi tengo un 10% di possibilità"

Le strategie di mercato della Roma per completare la rosa di Gasperini sono al centro del dibattito radiofonico. Francesco Balzani svela le priorità del tecnico: "La Roma sta insistendo per Fortini. Per l'esterno d'attacco Gasperini vuole un giocatore di livello, anche in prestito". Piero Torri, invece, si concentra sul grande obiettivo in attacco, non escludendo colpi di scena: "Zirkzee? Non credo che sia completamente chiusa, mi lascio quasi un 10% di possibilità".

A Malen do voto 8: l'intesa con Dybala sembrava quella di due giocatori che avevano giocato svariate partite insieme. Vaz? Ha un grande talento e può essere utile da subito (XAVIER IACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Malen? Il rischio è che possa succedere quello che accade con tutti i giocatori che arrivano dalla Premier League, speriamo non si spenga con il tempo (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Sembra una cavolata, ma Malen quando calcia non prende il portiere ed è una caratteristica importante per un attaccante (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Dybala ha fatto una partita di altissimo livello contro il Torino (MATTEO CIRULLI, Mana Mana Sport, 90.9)

L’infortunio di Hermoso è una brutta botta, perché negli ultimi due mesi era stato il miglior difensore della Roma (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Mana Mana Sport, 90.9)

Zirkzee? Non credo che sia completamente chiusa, mi lascio quasi un 10% di possibilità. Per me la priorità della Roma è l’esterno sinistro basso (PIERO TORRI, Mana Mana Sport, 90.9)

Dybala ha fatto una buonissima partita contro il Torino ma non è ancora quello vero: per lui quelle giocate sono la normalità, quasi il minimo sindacale (RICCARDO ANGELINI, Mana Mana Sport, 90.9)

Si può giocare a calcio senza Hermoso, ma questa Roma lo fa meglio con lo spagnolo in campo (DANIELE CECCHETTI, Mana Mana Sport, 90.9)

La Roma ha già completato gli acquisti principali, ora il mercato diventa un gioco di incastri (MATTEO DE SANTIS, Mana Mana Sport, 90.9)

Per me le priorità della Roma sul mercato dovrebbero essere in questo ordine: Tel, Fortini e infine Dragusin… (MARCO JURIC, Mana Mana Sport, 90.9)

In sei mesi Hermoso è passato da epurabile a indispensabile (RICCARDO TREVISANI, Mana Mana Sport, 90.9)

La Roma sta insistendo per Fortini. Per l'esterno d'attacco Gasperini vuole un giocatore di livello, anche in prestito (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Bailey tornerà all'Aston Villa. La priorità di Gasperini è l'esterno offensivo, Tel gli piace ma è difficile che arrivi (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)