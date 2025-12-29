PRUZZO: "La Roma deve vincere stasera, la Juve comincia a far paura" - TREVISANI: "I giallorossi devono fare la corsa sul Milan"

Nel giorno di Roma-Genoa, nell'etere romano si analizza la corsa al quarto posto. "La Roma deve vincere stasera, la Juventus comincia a far paura", il pensiero di Roberto Pruzzo. Così invece Riccardo Trevisani: "Per me la Juventus andrà in Champions. La Roma dovrà fare la corsa su qualcun’altra, forse il Milan"
Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
Vedendo questa Juventus, la Roma non arriverà mai quarta (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)
La Roma deve vincere stasera, la Juventus comincia a far paura (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)
Perché la Roma avrebbe bisogno di un nuovo difensore a gennaio? Io prenderei un centrocampista… (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)
Dybala falso nove? I risultati del campo smentiscono clamorosamente Gasperini… (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)
La Roma deve stare attentissima a non cadere nel trappolone di questa sera (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)
Per me la Juventus andrà in Champions. La Roma dovrà fare la corsa su qualcun’altra, forse il Milan (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)
A Roma serve uno che si comporta come Gasperini, così come serviva al tempo Mourinho quando faceva la squadra A e la squadra B, perché uno dei difetti che abbiamo sempre avuto qui è di essere indulgenti con tutti e aspettare i giocatori. Sono (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)
Ferguson? Io mi fido di Gasperini, anche perché il campo dice che il giocatore, a parte un paio di prestazioni, anzi una e mezza, perché l'unica vera l'ha fatta a Glasgow contro una squadra che abbiano visto qual è e su un terreno che conosceva bene, non è che abbia prove schiaccianti da portare in tribunale per affermare che deve giocare al posto di Dybala. Poi c'è un discorso diverso: la Roma gioca meglio con una prima punta? E compriamo questa prima punta che la Roma non ha (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)