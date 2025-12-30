CORSI: "Ferguson continua a non convincermi" - CIRULLI: "In attesa del mercato, la Roma deve continuare a lavorare su di lui"

Il giorno dopo la vittoria della Roma contro il Genoa, nell'etere romano si analizza la prestazione di Evan Ferguson. "Si è mosso molto e si è impegnato, ma continua a non convincermi: sbaglia parecchi palloni", il pensiero di Mario Corsi. Così invece Matteo Cirulli: "In attesa dei colpi di mercato, la Roma deve lavorare su Ferguson: la strategia di accantonare completamente un calciatore non farebbe nemmeno il bene del club"

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

____

Il contatto Svilar-Ostigard? Il portiere della Roma ha dato un cazzotto in faccia al giocatore del Genoa… (LUIGI SALOMONE, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Soulé? Contro le piccole squadre fa sempre grandi partite, ma nei big match non si vede. Ora è il momento giusto per andare a Bergamo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Ieri la partita è stata una passeggiata perché la Roma ha giocato bene. La coppia Dybala-Soulé? A me non piace, si pestano i piedi (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

La Roma ha dominato contro il Genoa e ha subito indirizzato la partita gestendola senza problemi (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Vittoria importante per la Roma, quando gli avversari ti fanno dei regali bisogna apprezzarli (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Ieri è stato il giorno di Ferguson, ha avuto una grande reazione agli schiaffi morali di Gasperini (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Ieri la Roma ha fatto la grande squadra, ha reso facile una partita che non lo era (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

In attesa dei colpi di mercato, la Roma deve lavorare su Ferguson: la strategia di accantonare completamente un calciatore non farebbe nemmeno il bene del club (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Alla Roma manca un giocatore che sappia capire i momenti della partita (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ndicka? Quando tornerà si accomoderà in panchina, la difesa Mancini-Ziolkowski-Hermoso non va toccata (RICCARDO ANGELINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma fa meglio con l’attaccante di riferimento, gioca in modo molto più naturale con il centravanti di struttura (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Chi arriverà prima a Trigoria tra Raspadori e Zirkzee? Per me è leggermente più avanti l'attaccante dell'Atletico Madrid (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ferguson si è mosso molto e si è impegnato, ma continua a non convincermi: sbaglia parecchi palloni (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)