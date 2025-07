TORRI: "Wesley via Everton? Non mi convince e certificherebbe la debolezza economica della Roma" - MAIDA: "Operazione intelligente"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è l'interesse della Roma per Wesley, terzino brasiliano del Flamengo: "Il trasferimento via Everton? È un'operazione che non mi convince, che certificherebbe la debolezza economica della Roma", afferma Piero Torri. Diverso, invece, il pensiero di Roberto Maida: "Operazione intelligente per i giallorossi ma un po’ meno per i Toffees".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

De Rossi non ha trovato squadre? Rispondo dicendo che neanche Spalletti ha la squadra. Non è che non ha avuto offerte... (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Wesley via Everton? È un'operazione che non mi convince, che certificherebbe la debolezza economica della Roma. E poi non mi sembra Cafu, 25 milioni non li spenderei (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Vlahovic? Per la Roma sarebbe davvero molto buono, non so perché la Juventus non voglia puntarci (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Gasperini voleva Wesley già all'Atalanta un anno fa. Mi pare un obiettivo prioritario per il tecnico che non vuole un titolare ma giocatori intercambiabili sulle fasce (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Il trasferimento Wesley? Se il prestito alla Roma viene fatto per prepararlo all’Everton allora non mi sta bene... (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La sinergia con l’Everton per Wesley? Operazione intelligente per la Roma ma un po’ meno per i Toffees (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)