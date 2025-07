Calciomercato Roma: l'Everton ha contattato il Flamengo per acquistare Wesley. Poi possibile prestito con diritto di riscatto ai giallorossi

Inizia ad accendersi il mercato in entrata della Roma e uno degli obiettivi principali è Wesley, terzino destro del Flamengo. Come svelato dal giornalista Daniele Trecca nel corso di un intervento nella trasmissione dell'emittente radiofonica, arrivano conferme sulla possibile sinergia con l'Everton per acquistare il calciatore. I Toffees hanno infatti già comunicato al Flamengo l'interesse per il classe 2003 e l'idea è cederlo alla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto.

(Retesport)