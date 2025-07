Calciomercato Roma, possibile alleanza con l'Everton per Wesley: acquisto dei Toffees e prestito ai giallorossi

La Roma ci prova per Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo, e per arrivare al talento brasiliano starebbe studiando una nuova strategia di mercato. Dopo i primi contatti delle scorse ore, la novità riportata da Gianluca Di Marzio è che l'operazione per portare Wesley in giallorosso potrebbe svilupparsi in sinergia con un altro club di proprietà della famiglia Friedkin: l'Everton.

L'ipotesi che si sta delineando è quella di un'operazione che vedrebbe il club inglese acquistare a titolo definitivo il cartellino del giocatore dal Flamengo, per poi girarlo immediatamente in prestito alla Roma. Questa formula permetterebbe ai giallorossi di assicurarsi subito il rinforzo richiesto da Gian Piero Gasperini, posticipando l'impatto economico dell'operazione sul bilancio e aggirando così eventuali paletti del Fair Play Finanziario. Un asse di mercato tra i due club dei Friedkin per arrivare a un obiettivo comune.

(gianlucadimarzio.com)

