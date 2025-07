CIARDI: "Rinnovo di Svilar? Roma da 10 e lode" - PRUZZO: "I giallorossi devono trovare il Lookman della situazione"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il rinnovo di Mile Svilar fino al 2030: "Nonostante il terrorismo psicologico che è stato fatto su Svilar, la Roma è stata da 10 e lode", dice Augusto Ciardi. Roberto Pruzzo, invece, si sofferma sul reparto offensivo: "La Roma deve trovare il Lookman della situazione".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

La Roma deve trovare il Lookman della situazione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Alla Roma serve un centravanti come il pane e sono convinto che arriverà un’altra punta. Hojlund? Sarebbe un giocatore gradito da Gasperini (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Le trattative per Wesley e Rios sono complicate perché le valutazioni sono alte e ci sono tantissimi agenti da accontentare. Venti milioni per il terzino non bastano, ma non c’è una squadra che possa soffiarlo alla Roma al momento (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Nonostante il terrorismo psicologico che è stato fatto su Svilar, la Roma è stata da 10 e lode (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Nel rinnovo di Svilar c'è un grande vincitore: Claudio Ranieri (FLAVIO M. TASSOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se Beukema vale 30 milioni più bonus, allora quanto deve valere Ndicka? (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)