UFFICIALE: Svilar rinnova fino al 2030 (COMUNICATO, FOTO e VIDEO)

Ora è anche ufficiale: Mile Svilar ha rinnovato il proprio contatto con la Roma fino al 30 giugno 2030. Lo ha comunicato il club con una nota ufficiale: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Mile Svilar ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2030. L'estremo difensore – classe 1999 – è stato tra i protagonisti assoluti dell'ultima annata giallorossa, collezionando 16 clean sheet in campionato. Non solo, nel 2025 la porta romanista è rimasta inviolata per 11 volte, record nei big 5 campionati europei. Mile a fine stagione è stato premiato dalla Lega Serie A con il titolo di miglior portiere 2024-25. Con la maglia della Roma, dal 2022, Svilar conta 88 presenze in tutte le competizioni. Congratulazioni, Mile!".

(asroma.com)

