MATTIOLI: "Pellegrini può essere un acquisto importante nel finale di stagione" - FELICI: "L'infortunio di Celik? Duro colpo, non è facile sostituirlo"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è la vittoria della Roma per 0-1 in casa dell'Empoli firmata Matias Soulé. Mario Mattioli si sofferma sulla grande performance di Lorenzo Pellegrini: "Erano mesi che le sue prestazioni non erano di livello. Potrebbe essere un acquisto importante in vista di questo finale di stagione". Antonio Felici, invece, parla dell'infortunio di Mehmet Zeki Celik: "Si tratta di un duro colpo e in questo momento non è una sostituzione proprio banale".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Sono contento della prestazione di Pellegrini, erano mesi che le sue prestazioni non erano di livello. Potrebbe essere un acquisto importante in vista di questo finale di stagione. Non esistono partite facili (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ha sbagliato tanti gol e ha fatto vedere i suoi limiti, anche perché, all'Empoli mancavano 11 giocatori. Il colpo di testa di Kouamé poteva essere una beffa. La classifica ora è positiva e i giallorossi sono in salute. In questa maniera Ranieri può risparmiare i titolari e dare fiducia alle riserve (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

È stata una partita facile con la Roma che poteva fare anche 4 o 5 gol. Ranieri va valutato con un calendario più difficile, mi aspetto che queste cose le faccia anche contro l'Inter (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

In questo momento alla squadra c’è poco da dire: solo applausi e la speranza che continui così, perché ora entriamo nel momento clou della stagione. Viene da chiedersi come gli stessi giocatori che a inizio campionato andavano malissimo ora sembrino rinati. La verità sta nell’allenatore: Ranieri li ha rimessi in riga, li ha motivati e adesso rendono semplicemente per quello che valgono (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

Ranieri ha detto che Hummels gioca a seconda dell'avversario e quindi questo significa che purtroppo a oggi è da Empoli, dato che nelle altre partite ha schierato Celik. Per me vede il tedesco un passo indietro a diversi giocatori (UGO TRANI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

L'infortunio di Celik è un duro colpo e in questo momento non è una sostituzione proprio banale. Ieri Ranieri ha schierato la Roma B, ma la squadra era comunque motivata e in buona forma fisica. Le indicazioni sono positive, ma i troppi gol mangiati non mi sono piaciuti... (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)