MAINI: "Shomurodov è più funzionale di Dovbyk" - ORSI: "Con Ranieri in panchina da inizio stagione la Roma avrebbe qualche punto in più"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è la vittoria della Roma per 3-2 contro il Porto, che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale contro l'Atheltic Club. Protagonista della serata Paulo Dybala, autore di una splendida doppietta: "Oggi più che mai bisogna ricordare chi sosteneva che la Joya fosse un peso e che rubasse lo stipendio...", la frecciatina di Mario Corsi. Giampiero Maini, invece, si sofferma su Eldor Shomurodov: "In questo momento l'uzbeko è più funzionale di Dovbyk". "Se Ranieri avesse avuto la squadra in mano dall’inizio dell’anno, magari avrebbe fatto anche qualche punto in più", dice Fernando Orsi.

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Nel complesso, Ranieri sta facendo bene con quello che ha a disposizione. Se avesse avuto la squadra in mano dall’inizio dell’anno, magari avrebbe fatto anche qualche punto in più (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5. Mattino - Sport e News)

Dybala è il sogno e un sogno non si vende (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

In questo momento Shomurodov è più funzionale di Dovbyk. Non dico che sarebbe andata diversamente la partita con l'ucraino ma forse Dybala non avrebbe giocato in questo modo... (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Su questi livelli fisici, onestamente, Dybala non lo vedevo da 7-8 anni (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Cominciamo a far sentire male qualcuno, soprattutto gli anti-mourinhani. Oggi più che mai bisogna ricordare chi sosteneva che Dybala fosse un peso e che rubasse lo stipendio. L’ho sentito dire da alcuni ‘tifosi’ e giornalisti, e la realtà, come sempre, li sta smentendo. Va anche sottolineato che Dybala è rimasto a Roma a dispetto dei santi, e i santi in questo caso sono stati i vari Friedkin, De Rossi, Ghisolfi e Souloukou che lo volevano mandare via a tutti i costi (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)