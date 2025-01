TORRI: "Mi dicono che Svilar a giugno andrà via" - ROSSOMANDO: "A 40 milioni con rammarico lo venderei"

Tra presente e futuro. Lungo le frequenze radiofoniche, in vista di Roma-Genoa, si parla anche di mercato e delle necessità della Roma. "Mi dicono che Svilar a giugno andrà via", dice Piero Torri. "A 40 milioni, anche se con grande rammarico, venderei Svilar", aggiunge Marco Valerio Rossomando.

"Rensch? Van Basten è un grande campione, se dice una cosa così mi fa pensare. Eviterei di prendere un altro terzino olandese...", conclude Roberto Pruzzo.

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

La Roma è quella di domenica, è il 15 gennaio e non è arrivato nessuno. Ci auguravamo la Roma facesse in fretta, invece sei sempre lì. La risposta più interessante è sull'esterno: mi pare ci sia nella sua testa la volontà di giocare a quattro. Mi dicono che Svilar a giugno andrà via (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Soulé deve abituarsi al fatto che se sbagli qualche giocata sono guai, ma magari questi mesi di stento possono essergli utili. Ranieri vuole una squadra verticale, ma quello che stiamo vedendo è esattamente ciò che non vuole (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

A 40 milioni, anche se con grande rammarico, venderei Svilar (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Rensch? Van Basten è un grande campione, se dice una cosa così mi fa pensare. Eviterei di prendere un altro terzino olandese... (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

A naso mi sembra che Ranieri faccia più affidamento sui giocatori che gli danno equilibrio, come Saelemaekers o El Shaarawy. Soulé è fuori dai radar in questo momento: per De Rossi era un titolare, poi è sceso con Juric e ora si è annullato (ANDREA DI CARO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)