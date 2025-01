Van Basten boccia Rensch: "Non è bravo e commette un errore a partita. L'Ajax lo sostituirà facilmente"

ZIGGO SPORT - Marco van Basten, leggenda del calcio olandese, è intervenuto nel corso della trasmissione televisiva e tra i vari temi trattati si è soffermato su Devyne Rensch, terzino destro dell'Ajax vicino al trasferimento alla Roma. L'ex attaccante ha criticato il classe 2003 e lo ha nettamente bocciato per il suo rendimento: "Credo che Rensch sia facilmente sostituibile. Con tutto il rispetto, non è un giocatore particolarmente bravo. Non ha alcuna abilità calcistica con il pallone, non ha idee. E inoltre senza palla sbaglia sempre. Commette un errore a partita. Sembra un ragazzo amichevole, ma non è all'altezza dell'Ajax".