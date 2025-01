Calciomercato Roma: torna di moda Rensch. Avviati contatti con l'Ajax

Torna di moda il nome di Devyne Rensch per la Roma. Già accostato nel recente passato ai giallorossi, l'esterno destro classe 2003 che andrà a scadenza il prossimo 30 giugno, è di nuovo nel mirino dei giallorossi come fa sapere l'esperto di calciomercato. Avviati contatti con l'Ajax che valuta 10 milioni il proprio giocatore ma la scadenza ravvicinata può far abbassare il prezzo.

In questa stagione, Rensch ha raccolto 13 presenze, e un gol, in Eredivisie con la maglia dell'Ajax, compresa quella nello scorso weekend contro il Waalwijk.

