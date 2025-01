TORRI: "Conferme sulle difficoltà nella trattativa tra Antonello e la Roma" - PES: "Zalewski? Il rinnovo sarebbe uno scempio"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla del nuovo CEO della Roma e delle difficoltà nella trattativa con l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello: "C'è qualche problema, ho conferme sulle difficoltà legate all'affare", svela Piero Torri. Lorenzo Pes, invece, si sofferma sul futuro di Nicola Zalewski: "Se la Roma finirà per rinnovare il contratto di Zalewski per poi mandarlo all'Inter sarebbe uno scempio". Tony Damascelli parla della presenza di Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante al concerto di Max Pezzali: "In un momento così delicato è proprio necessario andare a fare una serata?".

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Shomurodov? Mi sembra tutto troppo pronto per poter saltare. Sarà a disposizione per la partita di stasera e poi venerdì me lo aspetto a Venezia (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Antonello? Ho conferme sulla difficoltà della trattativa, lo stesso amministratore dell'Inter ha confermato che c'è qualche problema. Ci sono due versioni: una secondo la quale dopo aver presentato una bozza di contratto, la Roma è sparita irritando non poco il dirigente. L'altra, che arriva da Milano, dice che Antonello deve risolvere questioni con l'Inter riguardo la liquidazione (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Se la Roma finirà per rinnovare il contratto di Zalewski per poi mandarlo all'Inter sarebbe uno scempio. Ha rifiutato tre squadre negli ultimi 4 mesi... (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Farei uno scambio con la Fiorentina tra Cristante e Pongracic, a Firenze se ne parlava. Ma se lasciano partire Comuzzo la vedo difficile a quel punto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ho letto che i tre capitani sono andati al concerto: in un momento così delicato è proprio necessario andare a fare una serata? Sono segnali che complicano un ambiente già intossicato (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)