A due giorni dalla sfida contro l'Eintracht, serata di relax per Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, insieme a Mancini e Cristante, non si è voluto perdere il concerto di Max Pezzali al PalaEur. La moglie Veronica ha pubblicato su Instagram un video insieme al numero 7 mentre cantano la celebre canzone d'amore 'Come mai'.