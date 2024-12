PRUZZO: "Soulé non è pronto" - JURIC: "Pellegrini è un caso" - RIGHETTI: "Allegri vuole restare in Italia ma non ha ricevuto chiamate dalla Roma"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è legato alle difficoltà incontrate da Matias Soulé: "Attualmente non è un giocatore pronto", afferma Roberto Pruzzo. Marco Juric si sofferma sulle esclusioni di Lorenzo Pellegrini: "Se il capitano della squadra sta in panchina e di volta in volta entrano 5 giocatori diversi per me è un caso". Ubaldo Righetti, invece, parla di Massimiliano Allegri, con cui ha pranzato nella giornata di ieri: "Vuole rimanere in Italia ma non ha ricevuto alcuna chiamata dalla Roma".

Bisogna assolutamente capire quale sia il problema di Soulé e, quando sarà recuperato mentalmente, bisogna fargli giocare partite più semplici sulla carta. Ma attualmente è un giocatore che non è pronto, la colpa è anche della Juventus che ha tirato così tanto la corda sul prezzo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Si parla di Soulé perché è stato pagato 30 milioni, si stanno dando troppe responsabilità a un giocatore che tutti questi soldi non li vale (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Allegri è sereno però gli mancano il calcio e vivere lo spogliatoio, vuole tornare presto ad allenare. È affascinato dalla Premier ma la sua volontà è rimanere in Italia. Non ha ricevuto ancora nessuna chiamata dalla Roma (UBALDO RIGHETTI, Radio Romanista, 97.7)

Pellegrini è un caso, la Roma non avrebbe vinto col Lecce con lui in campo? Non avrebbe fatto una prestazione come i compagni? Se il capitano della squadra sta in panchina e di volta in volta entrano 5 giocatori diversi per me è un caso (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Se Pellegrini non dovesse giocare neanche domani sera comincerei a pensare che non era più un discorso di testa la sua esclusione (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)