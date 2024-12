FOTO - Righetti a pranzo con Allegri: "Tra ricordi, confidenze e progetti per l'avvenire"

Giornata nella Capitale per Massimiliano Allegri. In mattinata l'allenatore era presente ad un evento alla Farnesina e successivamente ha pranzato con l'ex calciatore della Roma Ubaldo Righetti. "Oggi siamo tanto Allegri. Lontano dalle telecamere... Tante risate tra ricordi, confidenze e progetti per l'avvenire", la didascalia che accompagna gli scatti pubblicati su Instagram. Allegri è stato accostato alla panchina della Roma in vista della prossima stagione, ma al momento l'ex tecnico della Juventus ha dichiarato di non essere stato contattato dai Friedkin.

