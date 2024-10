CASANO: "È il momento più buio dal 2005" - DAMASCELLI: "Mancini e Cristante? La Roma ha bisogno di personalità e non di personaggi"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è la clamorosa sconfitta per 5-1 rimediata dalla Roma contro la Fiorentina: "Qualcuno salvi la Roma dal baratro. È il momento più buio dal 2005 ad oggi", dice Checco Oddo Casano. Tony Damascelli, invece, si sofferma sul caso Mancini-Cristante, i quali non sono tornati in panchina in seguito alle sostituzioni: "La Roma attualmente ha bisogno di personalità e non di personaggi". "Un nuovo allenatore al posto di Juric? Nessuno si prenderebbe una squadra costruita così male", afferma Ugo Trani.

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

La partita di Firenze è stata la rappresentazione della Roma di oggi. Ieri la squadra è esplosa e si sono visti tutti i limiti di questa rosa. Bisognerebbe prendere dei provvedimenti verso coloro definiti gli "ammutinati", i quali hanno preferito rimanere nello spogliatoio piuttosto che dare supporto alla squadra in panchina. La Roma attualmente ha bisogno di personalità e non di personaggi (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il problema nasce dalla testa, la Roma non ha una buona società alla spalle e non ci mette mai la faccia. Non credo che la situazione cambierebbe se dovesse tornare De Rossi. Rientrare in una situazione del genere e senza un uomo forte alle spalle sarebbe veramente complicato (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma è nelle macerie e ciò che è peggio le decisioni sportive saranno prese da persone che non hanno nessuna competenza. Qualcuno salvi la Roma dal baratro, perché la situazione è veramente molto molto delicata. È il momento più buio dal 2005 ad oggi (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Si sta calpestando il sentimento del tifoso della Roma. I proprietari della Roma sono i principali responsabili del disastro sportivo di questa stagione. Devono venire qui a provare a sistemare le cose, altrimenti vendessero il club il prima possibile (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Serve una svolta immediata, perché quello che abbiamo visto ieri è uno spettacolo indecoroso. De Rossi in panchina e Ranieri in società sarebbe un'accoppiata giusta per ricostruire una realtà credibile (FABIO PETRUZZI Retesport, 104.2)

Un nuovo allenatore al posto di Juric? Nessuno si prenderebbe una squadra costruita così male. La sostituzione di Cristante nel primo tempo è stato un segnale fortissimo da parte dell'allenatore (UGO TRANI, Tele Radio Stereo 92.7. Te la do io Tokyo)

Non mi aspetto più nulla da questa squadra e da questa società. Non è una sorpresa quanto accaduto, era prevedibile (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7. Te la do io Tokyo)