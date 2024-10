La Roma crolla al Franchi: termina 5-1 per la Fiorentina nella nona giornata di campionato. Dopo essere stati sostituiti, uno nel corso del primo tempo e l'altro all'intervallo, Bryan Cristante e Gianluca Mancini non sono tornati in panchina per seguire il secondo tempo della partita. Angelino, invece, è tornato dopo il cambio di Dybala. Lo riporta l'emittente televisiva.

(Dazn)